Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП. Обвиняемым является мужчина 1973 года рождения, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

По данным следствия, днём 14 декабря 2020 года этот гражданин на машине Lada 217 230 ехал по улице Техническая со скоростью 70−80 километров час при разрешённых 60 километрах в час. Он не учёл дорожных условий, не справился с управлением и выехал на трамвайные пути, а затем сбил мужчину и его шестилетнего сына. Мужчина погиб на месте, а ребёнок скончался 13 января в больнице.

Уголовное дело передано в Железнодорожный райсуд. Обвиняемому грозит до семи лет колонии.