27 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Жителей двух алтайских сел разделили на два лагеря: тех, кто работает в местном СПК «Колхоз им. Шумакова», и всех остальных. Первые платят за жильё, оставшееся им ещё с советских времен, по 10 рублей за «квадрат», вторые — 100 рублей. Вариантов нет: либо плати, либо проваливай. А ведь «проваливай» означает, что сельчане останутся без учителей, врачей и прочих достойных земляков. Накал страстей в соцсетях возрос настолько, что администраторы теперь и вовсе закрыли комментарии.

Светлана Шаповалова, , 10:50 — REGNUM В Алтайском крае зреет неразрешимый конфликт: десяткам жителей двух сел Змеиногорского района (Барановки и Гальцовки) с начала 2021 года на 500% подняли арендную плату за квартиры, в которых они проживали ещё с советских времён. Собственником жилой недвижимости является теперь СПК «Колхоз им. Шумакова». Как пишет ИД «Алтапресс», содержать жилье стало очень дорого.

Антонио Даттило-Руббо. Бездомные. 1905

Поэтому плата не изменилась лишь для сотрудников СПК. Для семей, в которых кто-то из членов не трудится в хозяйстве, стоимость аренды увеличилась с 10 до 20 рублей за «квадрат». Ну а, те, кто в настоящее время никак не связан с предприятием, должны отдавать сразу сотню вместо 10 рублей за «квадрат». Вопрос поставлен ребром: кто не платит — лишается жилья.

В группе «Змаиногорский вестник» («Одноклассники») происходящее вызвало живейший интерес.

«Как выживать бедным пенсионерам, которые большую часть своей жизни отдали работе в колхозе, а теперь их выживают из их же облагороженных квартир», — задаётся вопросом Алла Гончарова.

«Но вот дожили бедные пенсионеры, и заступиться за них некому. Отдали лучшие свои годы колхозу, сейчас их выгоняют на улицу, потому что не заработали денег, чтобы выкупить это жилье», — отмечает Ольга Курьянова.

Музей Шумакова в Барановке Цитата из видео на YouTube

«Видимо, в период сегодняшней коронавирусной пандемии мы встречаемся не только с многообразной мутацией коронавируса, но и с «мутацией» человеческой совести! СПК «Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова» поднял оплату на 500% за квадратный метр арендного жилья в сельской местности, в домах, где люди за свой счёт меняют окна, двери, изношенную систему отопления, сантехнику, латают дырявые крыши и т. д. И вместо благодарности СПК подаёт иск в суд на выселение за неуплату этих 500%! Это беспредел!» — возмущается Ирина Васильевна.

Пенсионер Владимир Козырев в Барановке Змеиногорского района живет почти 40 лет. Говорит, что когда начинал работать в местной школе (это было еще в 1972 году), даже представить себе не мог, что может оказаться без крыши над головой.

Говорит, что в Барановке есть люди, у которых пенсия по 8−9 тыс. рублей. Поэтому подскочившая до пяти тысяч аренда им не по карману.

«Нас же просто выживают», — считает пенсионер.

«Было такое постановление правительства РФ от 29 декабря 1991 года № 86 «О порядке реорганизации колхозов», по которому всё имущество передавалось (в том числе и жилфонд) в собственность сельсоветов или муниципалитетов. В нашем колхозе такой передачи не было — жилфонд оставили в неделимом фонде. Жилье стало как бы частным, его надо было бы оформить, но это требует регистрации (на тот момент больших денег) и постановки в налоговой.

И здесь сработала банальная жадность: программа ЖКХ от 2010 года заставила их часть (домов) оформить и поставить на кадастровый учёт. Вот мой дом по Сельской №4 кв. 6 — он как бы по факту есть, а вот по закону у него собственника нет», — поясняет Владимир Козырев. Не прошло и нескольких дней, как местная газета «Змеиногорский вестник», которая перепечатала статью краевого издания, опубликовала коллективное обращение работников и пенсионеров СПК «Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова», которое, по словам журналистов, подписали более 200 человек.

СПК «Колхоз им. Шумакова» Цитата из видео на YouTube

В достаточно агрессивной форме там заявлено: «Убедительно просим вас не вмешиваться в распоряжение собственностью СПК!» и «Мы никого не принуждаем занимать наши квартиры. И если вас не устраивают предложенные нами условия, просто освободите жильё и перейдите в социальное».

Крайним, судя по тексту, оказался тот самый пенсионер Владимир Козырев. Руководство колхоза утверждает, что поднятая им шумиха преследует единственную цель — стать собственником занимаемого жилого помещения.

«Я не берусь судить, кто прав в возникшей очень непростой ситуации! Понимаю только одно: выселение из квартиры В. М. Козырева станет для него настоящей трагедией, которую не каждый молодой и здоровый переживёт!

Сколько десятков лет он вместе с женой отдал школе, детям! А на старости лет вместо заслуженного отдыха и душевного покоя получить, извините за выражение, пинок под зад! А ведь подписи за выселение ставили, возможно, и их бывшие ученики, и их родители… Как же потом в глаза друг другу смотреть!» — отмечает в соцсетях Людмила Харина.

«Удивительно, подписались 250 человек, в том числе те, чьи дети ходят в садик, в школу, в музыкальную школу и т. д., значит, вам безразлично, что скоро ваших детей некому будет учить, вас лечить…

Я не имею отношения к данной проблеме, не могу сказать, кто прав, но фраза «если вас не устраивает, то…» меня возмутила, так могут говорить люди, которых не волнует будущее села!» — приводит довод Светлана Чуева.

«Представляете, к примеру, сделать плату за присмотр и уход за детьми в детском саду для детей бюджетников 1000, а для детей колхозников 10 000, вот был бы резонанс! Я ни в коем случае не хочу обидеть работников СПК, с огромным уважением отношусь к ним, к их нелегкому труду (у меня родители много лет посвятили нашему колхозу).

Мы живём и работаем в одном селе, нам здесь дальше жить и работать, не хочется, чтобы жители села разделились на два противостоящих лагеря», — продолжает дискуссию Наталья Евтюшина.

«Я тоже была ученицей Барановской школы и вспоминаю супругов Козыревых добрым словом, я к ним на уроки шла с удовольствием, Владимир Мефодьевич был классным руководителем, добрейшей души человек, ком в горле стоит, когда же в нашей стране будут уважать таких людей, чтобы люди могли достойно прожить свою жизнь», — пишет Светлана Оглобина.

СПК «Колхоз им. Шумакова» Цитата из видео на YouTube

Сам Владимир Козырев отрицает, что ему нужна квартира в собственность:

«Поймите меня, мне квартира колхозная не нужна. Просто по-человечески дали бы в ней дожить».

Другой участник обсуждения — Андрей Николаев — предположил, что «общественность» подписала обращение, потому что оказалась в заложниках:

«А что может работающий в СПК? Сказать против? Нет? Проживающий в квартире пенсионер тоже подпишет (вдруг и мне оплату подымут)».

«Исчезнет культура, медицина, образование, исчезнет и колхоз, и пойдём по́ миру. И картина будет, извиняюсь за сравнение, ни дай Бог, как в Чернобыле», — сожалеет Евгений Ананьев.

Стороны с нетерпением ждут вердикта, который вынесет суд в Змеиногорске.

Напомним, Илья Яковлевич Шумаков, чьё имя носит СПК, родился в Барановке. В Великую Отечественную был трижды ранен в боях и на костылях вернулся в родное село. Более 30 лет бессменно руководил колхозом «Россия». Сделав хозяйство одним из самых передовых в крае и стране, получил высшую степень отличия за труд — звание Героя Социалистического Труда. Интересно, что бы он сейчас сказал своим землякам?