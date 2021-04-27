Сухум, , 09:58 — REGNUM Ремонт Ингурской гидроэлектростанции, расположенной на территории стран Абхазии и Грузии, завершён раньше срока. Об этом 26 апреля сообщает агентство «Апсныпресс».

"Завершены ремонтные работы в водоотводном тоннеле Ингур ГЭС. Сейчас идёт заполнение тоннеля водой», — рассказал журналистам председатель совета директоров гидроэлектростанции Леван Мебония.

Он добавил, что после заполнения тоннеля водой, гидроэлектростанция возобновит работу. Происшествий при ведении работ, по словам Мебонии, не было.

Напомним, Ингурская ГЭС является крупнейшей на Кавказе. Вырабатываемая ей электроэнергия распределяется в соотношении 40% на 60% между Абхазией и Грузией. Гидроэлектростанцию закрыли на ремонт 20 января. Потребовались ремонтные работы водоотводного тоннеля, так как в нём обнаружили значительные утечки воды.