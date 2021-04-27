Пенза, , 10:21 — REGNUM В Пензенской области, как и во всех регионах, согласно указу президента РФ Владимира Путина, реализуется право на единовременную денежную выплату или приобретение помещения ветеранами Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие по вручению сертификатов прошло в губернаторском доме.

В этом году господдержка позволит предоставить 21 свидетельство. Сумма единовременной выплаты составляет 1 410 012 рублей. Сертификаты действуют шесть месяцев. 26 апреля ветеранам и их вдовам вручили первые 14 документов.

В Пензенской области данная мера соцпомощи реализуется с 2010 года. За это время жилищные условия улучшили 9374 ветерана.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получат 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.

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