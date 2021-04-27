Хабаровск, , 10:17 — REGNUM Минздрав Хабаровского края составил график работы медучреждений в длинные майские выходные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе регионального правительства.

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1 и 2 мая, а также 9 и 10 мая — объявлены для поликлиник выходными. Стационары в эти дни будут оказывать только экстренную и неотложную помощь.

При этом 3 и 8 мая амбулаторно-поликлинические учреждения будут работать по режиму «субботы». Это значит, что руководители медицинских организаций самостоятельно определят часы работы дежурного врача или бригады. По аналогичному принципу организована вакцинация от COVID-19.

4, 5, 6 и 7 мая для стационарных и амбулаторных учреждений — обычные рабочие дни. Все записи к терапевтам и узким специалистам, выпавшие на эти даты сохраняются. Больницы будут проводить плановые операции.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил до 29 апреля подготовить план жизнедеятельности региона на майских праздниках.