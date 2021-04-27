Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж с 1 мая 2021 года вводит новые категории билетов по «специальному предложению». Таким образом федеральное учреждение культуры продолжает поэтапное восстановление и развитие своей системы льгот, действие которой было приостановлено из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

Так, начиная с первого дня мая музей вводит входные билеты со сниженной стоимостью для следующих категорий посетителей: дети 7−18 лет; студенты и курсанты; пенсионеры России и стран ЕАЭС; инвалиды I и II группы (Россия и страны ЕАЭС; предусмотрена возможность приобретения льготного билета для сопровождающего).

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«После выбора пункта меню «Билеты по специальному предложению» выберите интересующий вас маршрут. Здесь есть не только входные, но и, чего прежде не бывало, экскурсионные льготные билеты», — рассказали в музее.

Доступные варианты: экскурсии в Бриллиантовую кладовую или «Золотую Кладовую» со включенной стоимостью входного билета по 500 рублей. Экскурсия в Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», также с учетом стоимости входного билета — 300 рублей. В эту же сумму, с учетом входа, обойдется посещение Меншиковского дворца, Главного музейного комплекса. Посещение Императорского фарфорового завода — 200 рублей, а вход на экспозиции здания Главного Штаба — бесплатный.