27 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине обсудили обращение главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Киева в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ».

Мирослава Романенко, , 10:27 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с «наращиванием российских войск вдоль украинских границ». В своем обращении Арахамия выразил надежду, что уже в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию двухпартийного проекта закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского политика обсудили читатели телеграм-канала Klimenko Time, а также зрители украинского канала «Первый независимый» (в социальной сети Facebook). Многие отметили, что Украина, по их мнению, превратилась в страну-«попрошайку». Другие указали на то, что Киеву нужно самому решать свои проблемы. Третьи предложили спонсировать вооружение украинской армии украинским политикам и олигархам. Люди также порекомендовали последним самим взять оружие в руки и отправиться на фронт. Кто-то отметил, что Киев уже надоел Европе и Америке своими просьбами о помощи.

«С людей тянут военный сбор (с заработных плат и пенсий украинских граждан с 2014 года ежемесячно взимается сбор на армию. — М. Р.), увеличили бюджет для сбродных сыл (вооруженных сил. — М. Р.), и всё равно мало, побираются по миру. При этом не было ни одного наступления или обороны от навалы (нашествий. — М. Р.) с Востока. Короче, свое все разворовывают, а сбродные воюют на подаренном белыми людьми списанном хламе», — написал Neragul.

«Украина же не собирается нападать — речь идёт лишь о защите от возможной российской агрессии. Каждая страна должна иметь мощную армию — это нормально!» — написал Igor D., отвечая на реплику Василия Д.

«Украина — марионетка. Никого не волнует, что она собирается и чего не собирается. Соответственно, ничего хорошего нет в том, что ее западные патроны накачивают ее оружием. Какая российская агрессия, ну что за дичь? Для чего России нападать на Украину, ради каких плюшек?» — ответил Василий Д. на реплику Igor D.

Российская армия Mil.ru

«Та да, конечно, хорошо… и пусть бьются до последнего украинца. Если бы амеры не оружие предлагали, а мир или какие-то предложения по урегулированию конфликта, была бы им честь и хвала, а так стервятники сбагривают металлолом, а дураки пусть гибнут», — также ответила на реплику Igor D. Valentina.

«Моя логика проста: чем меньше у ВСУ снарядов, тем меньше разрушений и смертей принесет украинская армия на мою землю. Вы, наверное, никогда не были под обстрелом армии, о вооружении которой вы так беспокоитесь?» — ответил также Евгений на реплику Igor D.

«Так пусть оплачивает со своего счета эту так называемую помощь» , — порекомендовал Арахамии Николай А.

«Ходят по миру с протянутой рукой и думают, что никто не видит, как они «пилят» бюджет», — отметила Vera G.

«А не лучше ли обратиться к олигархам, депутатам, министрам? Или они бедные? Они же на словах любят Украину, так пусть на деле доказывают свою любовь», — добавила Nataliya L.

«Был период разрушителей, период победителей, период созидателей, а теперь период тех, кто ничем выделиться не может, кроме как клянчить, поэтому этот период смело можно внести в историю как период «побирателей», — пишет Valeriy P.

«А сам вместе со своими единомышленниками не хочешь пойти защищать свою страну? Или ты, как президент в свое время прятался от призыва, так вы прячетесь от действительной службы на передовой? Храбрые только конверты с деньгами получать?» — задается вопросом Aleksandra V.

«Значит, когда Янукович кого-то просил о помощи, то была зрада! А это что???» — спрашивает Надежда Б.

«Ещё немного помогут — и пойдем по миру…» — заметил Владимир Г.

«Какую ему допомогу? Пусть трясёт своих ермаков, тимошенков, корниенков, тищенков и прочих и берёт сам автомат и… (отправляется. — М. Р.) на фронт, скотиняка!» — эмоционально отреагировал Валерий Е.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Обращение Арахамии точно вызвано тем, что ему при разделе предыдущей помощи ничего не досталось. В какой-то мере правильно, пусть Пентагон раскошеливается и уничтожает свой бюджет», — добавил Коломиец В.

«Взамен на что? Даром они этого делать не будут…» — отметила Наталья Д.

«Как же они надоели со своей просьбой о помощи у США, неужели мы сами не можем работать, строить и не лезть в ссуды под такие проценты», — отреагировала Надя К.

«Скажите, когда вы уже людям, нам, дадите допомогу на карантин. Малоимущим пенсионерам, инвалидам ни копейки не дали. Дайте каждому хотя бы по 3000 гривен, гниды», — призвал Александр Г.

«Как вы все уже их достали! И Европу, и Америку!» — резюмировала Лана С.

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Напомним, 22 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США могут увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн в год.