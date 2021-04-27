Будапешт, , 09:57 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров со всего мира приезжать в страну и прививаться от COVID-19. Об этом он заявил в эфире Kossuth Radio.

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Политик сказал, что на данный момент привились 4 млн из 10 млн человек, проживающих в Венгрии, кроме того, в стране достаточно вакцины, чтобы привить венгров во всём мире.

«После вакцинации всех зарегистрированных, мы предложим вакцину венграм, которые живут в других странах мира. Они смогут приехать к нам и привиться», — сказал Орбан.

Отдельно премьер-министр Венгрии пригласил жителей украинского Закарпатья. Кампания по вакцинации иностранцев в Венгрии может начаться в мае или июне 2021 года.

Отметим, что в Венгрии активно используется российская вакцина «Спутник V», то есть часть граждан Украины могут привить этим препаратом.

Украинское издание Vesti.ua получило комментарий спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова по данному вопросу:

«Хорошо было бы, если бы вакцинировали людей независимо от национальности и места жительства. Важно, чтобы вакцина отвечала всем требованиям Украины. Как известно, «Спутник V» нашим требованиям не отвечает», — сказал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о существовании двух украинских препаратов, которые могут потенциально стать вакцинами от COVID-19.

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