27 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Приморье разгорелся очередной скандал, связанный с предоставлением многодетным семьям бесплатных земельных участков. На этот раз многодетные стали обладателями участков в краснокнижном лесу.

Валерия Иванова, , 11:41 — REGNUM Приморцы в очередной раз столкнулись с казусами чиновников — в 2015 году многодетным семьям выделили земельные участки в районе улицы Артековской на Емаре. Но радость землевладельцев омрачилась: дома им предлагали построить в лесу с краснокнижными деревьями. Вырубить их и обжиться на участке невозможно.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Емар — отдалённый микрорайон Владивостока, он расположен в восточной части полуострова Муравьёва-Амурского, на берегу Уссурийского залива. Население — чуть больше трёх тысяч человек.

Редакция VL.ru отмечает, что на публичной кадастровой карте действительно нанесены 17 одинаковых земельных участков в районе Емара. В мэрии Владивостока подтвердили, что эти участки выделялись многодетным в 2015 году.

Земельные наделы оказались посреди густого леса. Специалисты заверили, что среди деревьев есть кедр корейский, который занесён в Красную книгу, а также редкая цельнолистная пихта из Красной книги Приморья.

Юристы заявляют, что получившие эти земельные участки в собственность семьи, скорее всего, не смогут на них ничего построить, не вырубив хвойные породы, — законно избавиться от них не так просто. Есть несколько вариантов, но они вряд ли по силам многодетным.

Рубка деревьев

«Деревья можно пересадить в другое место, например в Ботанический сад. Конечно, можно купить порубочный билет, но он будет очень дорого стоить. Лица, которые хотят вырубить краснокнижное дерево, должны выплатить государству стоимость восстановления леса после вырубки, но это очень большие суммы», — объяснила юрист Татьяна Каурова.

В случае незаконной рубки, равно как повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений, грозят огромные штрафы и уголовная ответственность.

При этом в законе «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае» о том, как отказаться от участка и получить другой, ничего не говорится.

«Резонный вопрос в этой ситуации: почему землю для многодетных выделили в зелёном массиве — там, где нет никаких коммуникаций и построить что-либо будет сложно (даже без учёта краснокнижных деревьев)? Если бы эти участки сформировали вокруг леса, то у их получателей возникло бы намного меньше проблем», — спросил автор публикации.

А ведь семьи уже начали строительство на полученных участках. Как власть будет реагировать на дачный (коттеджный) городок в краснокнижном лесу?

Читатели оставили свои комментарии.

«Можно дом на дереве построить, семейное гнездо», — посоветовал один из пользователей.

«Под точечную застройку почему-то можно рубить всё подряд. Что, теперь людям землянки рыть? Вот кто выдал, пусть и отвечает! Где там все эти надзоры, прокуратуры… Алё?» — написала помидорка.

«А многодетные — на то и многодетные, чтобы любоваться краснокнижными деревьями и рассказывать детям, что будет город-сад», — отметила Грета Здор.

«Да как так-то? Как не напилят многодетным, то болото, то лес краснокнижный — прям проклятье какое-то», — возмутился пользователь под ником google/102 038 483 122 874 646 528

Владивосток (сс)Владимир КОБЗАРЬ

«Очередная бредятина от нашей продуманной администрации», — констатировал Александр Вячеславович.

«Одни пишут законы через одно место, другие — так же исполняют. Формально всё соблюдено, но цели не достигнуты», — поддержал пользователь Лай.

«А что вдоль дороги нельзя было выдать участки, обязательно в чащу залезать нужно», — удивлена пользователь рыбка.

«Ну, всё правильно, всё в духе наших чиновников, «заботящихся» о народе. Сказали землю выделить — выделили. Но ведь не сказали — выделять ту, на которой можно строить», — резюмирует Tarot.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области две многодетные семьи получили положенные по закону участки земли с помощью прокуратуры.