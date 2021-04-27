Архангельск, 27 апреля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Жители трех округов Архангельска уже почти сутки лишены водоснабжения — аварию на водопроводе обещали устранить к 7 утра, но работы затянулись.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Авария на архангельском водопроводе

Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, на месте устранения повреждения работают сварщики.

«На сварку потребуется около 30 минут, затем приступят к зачеканке стыков свинцом. Полностью восстановят давление не ранее 10 часов. Задержка вызвана сложностями при подготовке бетонного основания для прокладки трубы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на «тысячнике» произошла вчера, 26 апреля. В результате ЧП без водоснабжения остались Соломбальский, Октябрьский и Маймаксанский округа. По данному факту прокуратура начала проверку.