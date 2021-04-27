Чебоксары, 27 апреля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Чебоксарах энергетики вышли с банкротным иском в отношении одной из жилищных компаний, указав около 25 млн рублей задолженности. Соответствующее извещение опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С исковым заявлением вышло ПАО «Т Плюс», ответчиком является чебоксарское общество «Жилищная компания «Инженер». Энергетики просят суд признать компанию банкротом, указав 24 841 528 рублей 26 копеек задолженности.

Заявление зарегистрировано в суде 24 апреля. Детали иска неизвестны, заявление пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Жилищная компания «Инженер» зарегистрировано в декабре 2007 года в Чебоксарах, уставной капитал составляет 12,5 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.