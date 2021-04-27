Санкт-Петербург, 27 апреля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. За три недели до первой годовщины смерти от COVID-19 петербургского скульптора Романа Шустрова, создателя знаковой скульптуры «Печальный ангел», его вдова, художница Мария Касьяненко покончила с собой. Об этом 27 апреля ИА REGNUM сообщили близкие знакомые семьи Шустрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Мария Касьяненко на открытии «Печального ангела», 4 марта 2021 г

Напомним, 14 мая 2020 года в Мариинской больнице Санкт-Петербурга после непродолжительной болезни от осложнений, вызванных COVID-19, скончался скульптор, художник, автор петербургских ангелов Роман Шустров.

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35-летняя вдова продолжила дело супруга. При помощи активистов и городских властей на набережной реки Карповки в память о погибших во время пандемии медицинских работниках был открыт памятник — «Печальный ангел», основой которого стала работа Шустрова.

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По предварительным данным, несмотря на социальную вовлеченность, за прошедший год Мария не смогла справиться с болью утраты, женщина все это время оставалась в глубокой депрессии.

Как рассказали ИА REGNUM близкие и друзья Марии, ее родителям будет оказана вся необходимая помощь.