Ярославль, , 09:24 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области подтопило набережную Волги. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Набережная в Рыбинске Группа «Подслушано в Рыбинске» Вконтакте

Вода поднялась после того, как на Рыбинском гидроузле была открыта водосбросная плотина.

«По указанию Росводресурсов на Рыбинской ГЭС увеличен расход воды, открыты два пролета водосливной плотины с мгновенным расходом 1450 м3/с. Суммарный среднесуточный расход воды через гидроузел составляет 3000−3500 м3/с. Изменение режима работы Рыбинской ГЭС связано с интенсивным увеличением притока в водохранилища Каскада Верхневолжских ГЭС. Причиной стал наложившийся на естественное течение половодья дождевой паводок, обусловленный влиянием Атлантического циклона и его атмосферных фронтов», — сообщили в филиале ПАО «Русгидро» — «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Увеличить сброс воды через Рыбинский гидроузел ранее просило правительство Ярославской области, чтобы избежать подтоплений выше по течению Волги.

«По данным Росгидромета за последние 2 суток выпало до 170% месячной нормы осадков. Это привело к резкому увеличению притока к Рыбинскому водохранилищу и малым рекам, находящимся в подпоре водохранилища. На данный момент предринимаются меры для недопущения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком и обильными осадками. Для предотвращения наполнения Рыбинского водохранилища до критической отметки и обеспечения его регулируемой работы, в адрес Росводресурсов Правительством области направлено предложение об увеличении сбросных расходов с Рыбинской ГЭС. Инициатива Ярославской области поддержана», — написал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

По данным на 26 апреля в Угличском и Рыбинском водохранилищах уровень воды был близок к так называемому «нормальному подпорному уровню» — это максимальная отметка заполнения водохранилищ. На Угличской ГЭС открыты четыре затвора водосливной плотины.