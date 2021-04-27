Ташкент, , 09:24 — REGNUM В аэропорт Ташкента доставлено 50 тыс. доз второго компонента российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили на странице в Facebook посольства России в Узбекистане.

В дипломатическом ведомстве отметили, что 28 апреля в республике начнется вакцинация первым компонентом вакцины. Всего в Узбекистан планируется поставить миллион доз «Спутник V» для вакцинации 500 тыс. человек.

«Надеемся, что это поможет Узбекистану быстрее справиться с эпидемией, снять карантинные ограничения и вернуться к привычной жизни», — сообщили в посольстве.

Отметим, в настоящее время в Узбекистане для вакцинации используют два препарата: AstraZeneca и узбекистанско-китайскую вакцину ZF-UZ-VAС2001.

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