Москва, , 09:23 — REGNUM МИД России оценил подход лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к ситуации в Мьянме на внеочередном саммите, состоявшемся 24 апреля в столице Индонезии Джакарте. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России отметило сбалансированный подход стран АСЕАН при рассмотрении ситуации в Мьянме, акцент на соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, намерение государств продолжать диалог при недопустимости внешнего давления.

«Поддерживаем принятый по итогам дискуссии «Консенсус из пяти пунктов», который во многом перекликается с российскими подходами, включая призыв ко всем сторонам в Мьянме избегать насилия, проявлять максимальную сдержанность и гибкость, искать мирное решение через конструктивный диалог», — говорится в заявлении МИД России.

В Москве считают, что одобренный документ учитывает интересы и озабоченности всех участников внутриполитического процесса в Мьянме.

МИД России выразил готовность совместно с региональными партнерами способствовать поиску путей нормализации обстановки в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиии глава МИД Японии согласились с необходимостью предпринять быстрые усилия, чтобы остановить акты насилия в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Японии провели переговоры по ситуации в Мьянме