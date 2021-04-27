Нальчик, , 09:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии летней организованной оздоровительной кампанией будут охвачены более 10 тыс. школьников. На эти цели в бюджете региона предусмотрено около 65 млн рублей. Об этом заявил 26 апреля глава республики Казбек Коков в ходе видеоселекторного совещания под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В течение летних каникул в детских лагерях и санаториях республики отдохнут и укрепят здоровье более 10 тысяч детей. Для этого в региональном бюджете зарезервировано около 65 миллионов рублей», — приводит слова руководителя региона его пресс-служба.

По словам Кокова, в первоочередном порядке путевки на отдых будут предоставляться детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе тем, чьи родители потеряли работу в период пандемии коронавируса.

Также путевками в лагеря отдыха будут обеспечиваться дети медработников, которые принимают участие в оказании помощи пациентам с COVID-19.