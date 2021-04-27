Самара, , 09:24 — REGNUM 1 мая не будут проходить массовые мероприятия и демонстрации в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании оперативного областного штаба.

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«Понятно, что 1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах», — сообщил он.

Азаров добавил, что в этот день будет звучать фоновая музыка, будет дан старт сезону фонтанов.

«Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее праздничную атмосферу создадим», — заявил он.

Глава области также поручил главам муниципальных образований подумать о возможностях организации отдыха жителей. При этом необходимо принимать во внимания необходимые нормы эпидемиологической безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова заявила, что уменьшение выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе идет очень медленно.