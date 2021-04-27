Вашингтон, , 09:20 — REGNUM На основе комикса Питера Рика Once Our Land снимут анимационный фильм. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что это будет семейная картина, производством которой займутся студии Mercury Filmworks и Goodbye Productions. В качестве режиссёра выступит сам Питер Рик, должность сценариста займёт Фил Айванушич Валле. Ранее дуэт работал над проектами мультсериала «Лига суперзлодеев» и фильмом «Лачуга смерти».

https://twitter.com/titowjames/status/1386843434938511360

Действие комикса Once Our Land происходит в Европе 30-х годов XIX века, в центре повествования находится 11-летняя девушка Ингрид. По сюжету ей приходится выживать в городе, который наводнили смертоносные существа из иного мира. В какой-то момент Ингрид встречает эксцентричного седовласого воина.

Читайте ранее в этом сюжете: Предысторию игры Life is Strange: True Colors выпустят в виде комикса