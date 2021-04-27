Варшава, , 09:18 — REGNUM 3 мая в Варшаве состоится встреча президентов Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Она будет приурочена к 230-летию со дня принятия первой Конституции Речи Посполитой. В рамках мероприятия стороны обсудят политическую ситуацию в Восточной Европе. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский.

«В последнее время в нашем регионе очень много вызовов для безопасности — политический кризис в Белоруссии, возможная эскалация конфликта на Донбассе, военная активность в России. Всё это происходит на фоне пандемии, с которой в регионе тоже непростая ситуация. У Польши, Прибалтики и Украины общее видение перечисленных проблем, общие цели и задачи в Восточной Европе, поэтому нашим лидерам необходимо всё детально обсудить», — заявил Щерский.

Встреча состоится в рамках празднования 230-летнего юбилея с момента принятия Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 года. Она стала второй конституцией в её современном понимании в мире после Конституции США. 3 мая по этому поводу при помощи видеосвязи также состоится совместное заседание парламентов Польши и Литвы.