Челябинск, 27 апреля 2021, 09:18 — REGNUM По факту вырубки деревьев в микрорайоне Парковый Челябинска началась проверка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе проверки предстоит оценить доводы, изложенные в публикациях. Ранее граждане жаловались на то, что там неизвестные вырубают зелёные насаждения.
Как сообщало ИА REGNUM, после жалоб граждан администрация Челябинска обратилась в прокуратуру.
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