Челябинск, , 09:18 — REGNUM По факту вырубки деревьев в микрорайоне Парковый Челябинска началась проверка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки предстоит оценить доводы, изложенные в публикациях. Ранее граждане жаловались на то, что там неизвестные вырубают зелёные насаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, после жалоб граждан администрация Челябинска обратилась в прокуратуру.

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