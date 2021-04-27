Сеул, , 09:22 — REGNUM 27 апреля во второй половине дня в Сеуле состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и генерального директора американской фармацевтической компании Novavax Стэнли Эрка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, в ходе встречи стороны обсудят план по расширению производственного сотрудничества, лицензирование и внедрение вакцины на внутреннем рынке.

Напомним, что 20 января Мун Чжэ Ин провел видеоконференцию со Стэнли Эрком, с которым обсудил способ передачи технологий производства вакцины.

В общей сложности Южная Корея получит вакцину от COVID-19 американской компании Novavax для 20 млн человек. Весь объём вакцины будет произведен на заводе SK Bioscience в Андонге провинции Кёнсан-Пукто.