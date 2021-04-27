Вена, , 09:19 — REGNUM Министерская встреча стран-участниц ОПЕК+, а также заседание мониторингового комитета альянса будут проведены 27 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что заседание мониторингового комитета должно начаться в 15:00 мск, а по его окончании будет проведена министерская встреча. При этом причины переноса заседаний с 28 апреля не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что на этой неделе запланированы две встречи министров стран ОПЕК+, где могут быть обсуждены новые действия на нефтяном рынке.