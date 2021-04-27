Москва, , 09:16 — REGNUM Прекращены трудовые отношения с главным врачом московской городской клинической больницы (ГКБ) им. Иноземцева, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Решение принято «в связи с произошедшим в ГКБ им. Иноземцева». В пресс-службе рассказали о проведённых в медучреждении мероприятиях внутреннего контроля.

«Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы», — говорится в сообщении.

При этом трудовые отношения с главврачом больницы прекращены. В департаменте отметили, что готовы при проверке данного случая оказывать правоохранительным органам «максимальное содействие».

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в связи с произошедшим в ГКБ. Процессуальное решение было принято после проверки видеозаписи, на которой медсёстры издеваются над пожилой пациенткой — кричат на неё и наносят удары.

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