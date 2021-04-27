Биробиджан, , 09:16 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшие сутки зарегистрировано 13 природных пожаров на общей площади 3,6 тыс. га. Пять пожаров, действовавших на площади 2,6 тыс. га, удалось ликвидировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в правительстве региона.

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Всего с начала 2021 года в области зарегистрировано 83 природных пожара. Огнём пройдено более 27 тыс. га. Большая их часть возникла из-за выжигания сухой травы — 72 пожара. Перешли с иных категорий земель — девять, от линейных объектов — два.

По данным спутникового мониторинга в Еврейской АО действует 27 термоточек.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за 26 апреля ликвидировали на территории России 112 лесных пожаров на общей площади 19 939 га.