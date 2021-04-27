Вашингтон, , 09:15 — REGNUM В администрации президента США не стали отвечать на вопрос о том, действительно ли директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провёл в Ираке переговоры с должностными лицами Ирана. В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посоветовала обратиться за информацией в ЦРУ.

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«Я бы переадресовала вас к ЦРУ по поводу подтверждения чего бы то ни было, касающегося его (Бернса — Прим. ИА REGNUM) графика», — сказала Псаки.

Там же, в ЦРУ, пресс-секретарь Белого дома порекомендовала осведомиться обо всех деталях, касающихся возможных встреч Бернса в Ираке с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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Напомним, накануне, 26 апреля, СМИ распространили информацию о том, что глава американской внешней разведки Уильям Бернс недавно встречался с иранскими официальными лицами во время тайной поездки в Ирак. Утверждалось, что директор ЦРУ посетил Багдад, где встретился с представителями Тегерана. В качестве места для проведения конфиденциальных переговоров был выбран дом министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

Добавим, что представитель ЦРУ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.