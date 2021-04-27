Киев, , 09:14 — REGNUM Украина намерена выслать ещё одного российского дипломата «в ответ» на высылку украинского дипломата из Москвы. Об этом заявил 26 апреля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он сообщил, что объявление представителя посольства Украины в Москве «persona non grata» является «провокацией» со стороны России и заявил, что Украина вышлет российского дипломата.

«Ответ нашего государства на эту провокацию не заставит себя ждать. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — сказал Николенко.

Отметим, что изначально дипломатический конфликт начался 16 апреля 2021 года после того, как российские спецслужбы задержали консула Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Его подозревают в сборе данных о гражданах России.

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После высылки Сосонюка Украина совершила аналогичные действия, на которые также отреагировала Россия.

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