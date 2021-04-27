Берлин, , 09:12 — REGNUM Немецкая компания BMW планирует к 50-летнему юбилею подразделения М представить спецверсию купе BMW iM2. Об этом сообщает портал Motor1.

Юбилейная версия электрокара BMW iM2 Motor1

Выпущена новинка будет в рамках проекта Project Katharina. Основана модель будет на «тележке» BMW M2 CS.

BMW iM2 оснастят четырьмя электромоторами. Суммарная производительность силовой установки составит 1000 кВт или 1341 л. с. С 0 до 100 км/ч машина будет разгоняться за 2−2,5 с. Моторы будут управлять тягой на каждом колесе. Это даст преимущества в контроле вектора тяги.

Инженеры BMW уже начали тестирование прототипа iM2 на трассе Нюрбургринг. Ожидается, что представлена новинка будет через восемь-девять месяцев.

Ранее тюнинг-ателье dÄHLer из Швейцарии представило более мощную версию хот-хэтча BMW 128ti. Производительность мотора модели выросла с 265 л. с. (400 Нм) до 313 л. с. (500 Нм).

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