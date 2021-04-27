Уфа, , 09:13 — REGNUM Мужчина пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что рано утром 26 апреля на трассе Чишмы-Аксёново — Киргиз-Мияки в Альшеевском районе столкнулись встречные автомашины Audi 100, за рулем которого находился 22-летний мужчина и Geely MK, под управлением 31-летнего мужчины. ДТП произошло на 125 км этой автотрассы.

Отмечается, что в этом ДТП пострадал водитель Audi: мужчину доставили в медучреждение. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осужден экс-полицейский за «пьяное» смертельное ДТП.