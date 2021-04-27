Ярославль, 27 апреля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение ОНФ провело опрос об итогах оптимизации здравоохранения в 2018—2019 годах в Ярославле и Рыбинске. В это время власти объединяли больницы с целью сокращения затрат

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В опросе приняли участие 442 человека. 49% опрошенных сказали, что качество медпомощи ухудшилось, 30% полагают, что оно не изменилось.

50% опрошенных заявили о снижении доступности помощи терапевта 30% не заметили изменений.

О снижении доступности помощи узких специалистов сказали 55% опрошенных, не увидели изменений 25%. Среди самых труднодоступных специалистов участники опроса назвали кардиолога. Сложно попасть к неврологу, гастроэнтерологу, офтальмологу, эндокринологу, хирургу и отоларингологу. Отметим, что в этом случае влияние оптимизации не очевидно — попасть на приём к этим врачам в государственных клиниках и раньше было непросто.

Особенно остро стоит проблема доступности узких специалистов в Рыбинске. Опрошенные говорили, что записаться можно в течение от недели до месяца, а после записи приходиться ждать не менее месяца. Один из опрошенных заявил, что «в целом нет никакой медицины, всё проходим платно».

Ухудшение транспортной доступности больниц отметили лишь четверть опрошенных, 57% сказали, что она не изменилась. На снижение возможности записаться к врачу по телефону указали 50% опрошенных, 28% не заметили перемен.

Время ожидания в очередях на прием к врачу, прохождение процедур увеличилось — об этом рассказали 46% респондентов, не изменилось — 29%. 70% полагают, что «очередей меньше не стало».

«Итоги оптимизации не внушают оптимизма. Мы доведем результаты анкетирования до профильного областного департамента на тематическом круглом столе. Важно, чтобы власти провели работу над ошибками и не повторяли их в будущем», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе самой оптимизации в адрес реформы было много критических замечаний. Однако региональные власти заявляли, что пациенты от объединения больниц только выиграют.