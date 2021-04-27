Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Власти Соединенных Штатов заинтересованы в снижении напряженности в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается показателя успешности (введенных США санкций против России), то наша цель — снизить напряженность в отношениях (с Москвой)», — сказала она на брифинге.

При этом, добавила она, Белый дом будет и дальше предпринимать «необходимые действия в ответ на поведение России». Американская администрация работает в данном направлении, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о расширении санкций в отношении России. В частности, под санкции попали 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Как пояснили в американском минфине, такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США.

В тот же день Вашингтон объявил о высылке из страны десяти российских дипломатов. Россия дала на это зеркальный ответ: страну должны покинуть десять американских дипломатов.

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