Новосибирск, , 09:07 — REGNUM Авиакомпания AZUR air с 6 мая открывает регулярный рейс Новосибирск — Каир — Новосибирск. Полёты будут осуществляться по четвергам на современных комфортабельных лайнерах Boeing 757, сообщил новосибирский аэропорт «Толмачёво».

Рейс из в Каира в Новосибирск вылетает по средам в 15:30 и прибывает в Новосибирск в 03:05 в четверг. Из новосибирского аэропорта самолёт вылетает в 11:45 по четвергам и прибывает в Каир в 14:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

«Обращаем внимание, что в соответствии с методическими указаниями Росавиации пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне», — отметили в «Толмачёво».

Отметим, что новосибирский аэропорт «Толмачёво им. А.И. Покрышкина» является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2020 года он занял седьмоее место по общему пассажиропотоку и четвёртое место по общему грузопотоку среди российских аэропортов.