Кызыл, , 09:06 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 17 по 23 апреля выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с 1 января 2021 года в республике подтвердили 1002 случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано 5 случаев со снижением за неделю на 1 случай, в Дзун-Хемчикском кожууне — 1, Овюрском — 1, Пий-Хемском — 4, Тоджинском — 1, Чеди-Хольском — 1. Среди 13-ти заболевших детей и пожилых людей старше 65 нет», — отметили в минздраве.

В настоящее время время в стационарах и на дому от COVID-19 лечатся 53 человека. Свободный коечный фонд составил 47,5%