Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Свердловская область заняла лидирующие позиции по количеству телемедицинских видеотерминалов в медицинских организациях региона: на 588 площадках установлено 694 терминала. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Благодаря направлению, которое получило развитие в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в 2020 году количество телемедицинских консультаций по типу «Врач — Пациент», увеличилось в 18 раз — с 332 консультаций в 2019 году до 6 тысяч в 2020 году; по типу «Врач — Врач» на 27% — с 70,8 тысячи до почти 90 тысяч. В 2020 году проведено 1694 телеконсультаций с национальными медицинскими исследовательскими центрами.

«В ближайшие годы ожидается ещё более интенсивное развитие «цифрового» здравоохранения благодаря инициированной губернатором Евгением Куйвашевым региональной программе «Общественное здоровье уральцев», где развитие телемедицины для дистанционного наблюдения за здоровьем пациентов является одним из приоритетных направлений», — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.

Особое внимание уделяется организации телемедицинской помощи жителям отдалённых населенных пунктов. Если в 2019 году видеотерминалами было обеспечено четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), шесть передвижных и 10 модульных ФАПов, то в 2020 году дополнительно видеотерминалами оснащены 158 ФАПов.

В 2020 году завершён пилотный проект по внедрению телемедицинских технологий в службе скорой медицинской помощи Свердловской области. Для всех станций СМП и автомобилей закуплено 518 планшетов, которые позволяют проводить консультации на выезде. На базе Территориального центра медицины катастроф организовано круглосуточное наблюдение за отделениями реанимации и интенсивной терапии. Завершено оснащение специализированным оборудованием всех 335 реанимационных палат и подключение к ведомственной телемедицинской сети.

Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию отметил, что эпидемия COVID-19 ускорила внедрение телемедицины и внедрение новых подходов в работе медиков. «Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам», — отметил глава государства.