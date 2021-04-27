Москва, , 09:06 — REGNUM В связи с подготовкой к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, движение в центре Москвы ограничат, сообщается на портале градоначальника.

Сегодня, 27 апреля, перекроют несколько улиц в центре столицы, в частности, 1-ю Тверскую-Ямскую, улицу Гашека, Тверскую улицу и др. Временные ограничения будут действовать 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

Также в центре Москвы изменятся некоторые маршруты наземного общественного транспорта. Обо всех изменениях можно узнать на сайте «Московский транспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы пройдет в 28 городах России. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне проведут в 377 населенных пунктах РФ.

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