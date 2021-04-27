Варшава, , 09:10 — REGNUM В настоящее время отношения России и Польши являются наихудшими со времен Второй мировой войны. Такое мнение 27 апреля высказал посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны», — заявил он в интервью ТАСС по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также Андреев отметил, что, по его мнению, это польская сторона ведет к свертыванию и даже разрушению своих отношений, связей и сотрудничества почти во всех областях с Россией.

«Мы об этом, конечно, сожалеем, считаем, что отказываться от нормальных отношений с соседями неразумно и нерационально, но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли», — добавил российский посол.

Кроме того, он указал, что отношения двух стран начали портиться в 2014 году и постепенно пришли в их нынешнее состояние.

«В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них «круче» по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип «о России или плохо, или ничего», — уточнил Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что решение властей Польши о высылке из республики российских дипломатов является ничем необоснованным и принято для того, чтобы показать свою лояльность США.