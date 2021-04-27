Сухум, , 09:07 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 26 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 113 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 12 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 321 носителя SARS-CoV-2. Из них 13 479 победили инфекцию. Всего в стране скончались 222 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 25 апреля в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. Днём ранее в стране выявили 42 носителя SARS-CoV-2 в результате 198 исследований.

Стоит отметить, что президент Абхазии Аслан Бжания, находясь с рабочим визитом в Москве, встретился с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В ходе встречи он заявил, что в республике готовы обеспечить эпидемиологическую безопасность туристов в курортный сезон.

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