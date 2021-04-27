Тараз, Казахстан, , 09:02 — REGNUM Суд признал вину пятидесяти граждан Казахстана, принимавших участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Джамбульской области в феврале 2020 года. Об этом заявил руководитель администратора судов по региону Берик Култасов, сообщает издание InformBuro.

По его словам, 24 человека полностью признали свою вину, десять — признали частично, 17 — отказались признать вину. Пятьдесят человек признаны виновными, один — оправдан. Реальные тюремные сроки получили 23 человека, остальные — условное наказание или ограничение свободы.

Суд признал Джумахан Б. виновным в убийстве нескольких человек. Култасов уточнил, что преступник открыл из ружья прицельный огонь по толпе людей. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения. Джумахан Б. получил 20 лет тюрьмы.

Медет Т. приговорен к 17 годам лишения свободы. По словам администратора судов, злоумышленник въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего погиб один человек, трое пострадали. Подсудимый Марлен К. получил 16 лет тюрьмы за аналогичное преступление.

Следствие и суд также установили, что подсудимый Максат С. открыл прицельный огонь по толпе людей. В результате один человек скончался. Преступник получил 17 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля 2020 года в нескольких населенных пунктах Кордайского района Джамбульской области произошли массовые беспорядки. В погромах участвовали около 300 человек. Погибли десять человек, пострадали 50 человек, повреждены 36 домов и 44 автомобиля.

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