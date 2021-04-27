Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратовской области зарегистрирован 131 новый случай инфицированния коронавирусом. За все время наблюдения по состоянию на 27 апреля подтверждено 58 611 случаев заражения. Выздоровели всего 53 171 пациент, за сутки — 127 человек. Скончались 922 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За минувший день в областном центре подтверждены 52 случая заражения, в Энгельсском районе — 18, в Балаковском — 12, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 40 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия уступила первую строчку рейтинга самых безопасных мест для пребывания по время пандемии коронавирусной инфекции Сингапуру.

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