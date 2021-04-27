Улан-Удэ, , 09:01 — REGNUM Железнодорожный суд Улан-Удэ 26 апреля признал виновным предпринимательницу, которую обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, в результате был травмирован ребёнок.

Инцидент произошёл 19 мая 2019 года. Несовершеннолетняя девушка, работавшая оператором батута, не довела до малолетнего клиента и его законного представителя требования по технике безопасности. В результате ребёнок получил на аттракционе повреждение грудного позвонка.

В ходе заседания было установлено, что владелица батута нарушила требования, допустив к работе неподготовленного подростка. Кроме того, она не разместила информационные листы об ограничениях и запретах. При этом сам батут по своим характеристикам мог создавать опасность для жизни или здоровья человека.

«Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев равными частями по 8000 рублей ежемесячно, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего Ф. о взыскании материального ущерба», — отметили в суде.