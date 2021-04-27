Сеул, , 09:01 — REGNUM В первом квартале 2021 года темпы роста экономики Южной Кореи составили 1,6% (по сравнению с четвертым кварталом 2020 года). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Напомним, что в первом квартале прошлого года темпы падения южнокорейской экономики составили 1,3%, во втором квартале 3,2%, однако в третьем квартале темпы роста составили 2,1%, а в четвертом квартале — 1,2%.

Эксперты отмечают, что на рост показателя связан с восстановлением потребительской активности (1,1%), роста объёмов инвестиций в производственные мощности (6,6%) и инвестиций в строительство (0,4%), экспорта (1,9%).

Реальные темпы роста валового внутреннего дохода составили 1,8%.