Варшава, , 08:59 — REGNUM Решение властей Польши о высылке из республики российских дипломатов является ничем необоснованным и принято для того, чтобы показать свою лояльность США. Об этом 27 апреля заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов», — сказал он в интервью ТАСС по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Также Андреев подчеркнул, что с российской стороны на данные действия Варшавы принят адекватный ответ.

«Ничего нового в наши отношения этот эпизод не вносит», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля польские власти объявили персонами нон грата трех российских дипломатов, указав, что «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса» и «действия во вред Республике Польша». В ответ российский МИД решил выслать из России пяти польских дипломатов.