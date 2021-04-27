Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM В США в возрасте 90 лет скончался сценарист Берни Кан. Об этом 26 апреля сообщил портал Comicbook.

Кан умер ещё 21 апреля 2021 года, в момент смерти он находился в доме престарелых Фонда кино и телевидения, расположенном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Журналисты подтвердили информацию о смерти писателя у его представителя.

Берни Кан родился 26 апреля 1930 года в Нью-Йорке, карьеру в шоу-бизнесе он начал после службы в армии США. Он написал сценарии к более чем 100 эпизодам различных сериалов, в т.ч. к ситкомам «Моя жена меня приворожила» (Bewitched), «Трое — это компания», «Напряги извилины» и шоу «Семейка Аддамс».