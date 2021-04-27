Брюссель, , 08:55 — REGNUM Член Европейской комиссии Оливер Вархели, отвечающий за вопросы расширения ЕС и политики добрососедства, 27 апреля посетит с официальным визитом Варшаву. Об этом он сообщил брюссельскому корреспонденту Polskie Radio 24.

В Варшаве европейский комиссар планирует провести переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также с главой министерства иностранных дел республики Збигневом Рау.

«Главной темой наших переговоров с польскими коллегами станет сотрудничество ЕС и Польши со странами Восточного партнерства и Западных Балкан — Белоруссии, Украины, Молдавии, Сербии, Черногории, Албании, Армении, Грузии и еще ряда государств», — сообщил Вархели.

По словам брюссельского чиновника, особо внимание при обсуждении данного вопроса будет отведено восстановлению экономик этих государств после пандемии, а также возможная помощь со стороны ЕС по вопросу вакцинации их населения.

«Польша традиционно наиболее активно взаимодействует с восточными соседями Евросоюза, поэтому она в некотором роде ответственна за то, что происходит у наших границ. Вероятная экономическая, гуманитарная и эпидемическая катастрофа в странах Восточного партнерства и Балкан может негативно отразиться на безопасности и стабильности всего ЕС. Поэтому уже сегодня Брюсселю надо быть готовыми к неблагоприятному развитию событий в указанных странах», — добавил политик.