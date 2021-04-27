Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin пытается оспорить решение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, которая выбрала в качестве подрядчика в рамках контракта для отправки человека на Луну по программе «Артемида» в 2024 году компанию SpaceX. Соответствующий протест подан в Счётную палату США. Об этом сообщает Engadget.

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В протесте компания Джеффа Безоса утверждает, что NASA ненадлежащим образом заключило контракт с его конкурентом. Так, по мнению руководства компании, Национальное управление США предвзято отнеслось к Blue Origin, так как не сообщило об изменении в требованиях к кандидату.

Представитель Blue Origin заявил порталу, что решение NASA «исключает возможности для конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну».

«Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, предоставленного ведомству, и/или предложила бы пересмотр графика, если бы такая возможность была предоставлена со стороны NASA», — отмечается в протесте.

Напомним, 16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году, сумма которого составляет $2,89 млрд, получила компания Илона Маска SpaceХ. Компания будет разрабатывать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

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Как сообщало ИА REGNUM, к апрелю 2021 года расходы NASA по лунной программе «Артемида» достигли $37,2 млрд. При этом по прогнозам общие затраты к концу 2025 финансового года превысят $86 млрд.

Программа «Артемида» была утверждена в мае 2019 года бывшим президентом США Дональдом Трампом. Целью этой программы является высадка астронавтов на Луну и последующее создание лунной базы. Для реализации этой программы NASA финансирует разработку сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Первый испытательный полёт этой системы в беспилотном режиме запланирован на конец 2021 года. Высадка астронавтов на Луну ожидалась в 2024 году.