Нальчик, , 08:55 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии все еще остается большое количество снега, из-за чего сезон катания может быть продлен до двух недель. Решение о продлении зимнего сезона приняло руководство курорта «Эльбрус».

По информации пресс-службы, гости курорта смогут кататься на лыжах и сноубордах на трассах от Гара-Баши до поляны Азау до конца майских праздников. Все это время на «Эльбрусе» будут действовать зимние тарифы на ски-пассы. Работа канатных дорог и трасс до конца майских праздников будет организована в обычном режиме.

Между тем руководство курорта предупредило, что в текущем году из-за сложных метеоусловий откладывается традиционное открытие сезона альпинизма. Если обычно на майские праздники уже начинаются восхождения на Эльбрус, то в нынешнем году из-за плохого состояния маршрута, на котором все еще остаются длинные участки голого льда, и без того сложное восхождение на высочайшую вершину Европы становится просто опасным.