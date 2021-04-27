Уфа, , 08:57 — REGNUM Новые льготы по транспортному налогу установлены в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что соответствующие изменения в некоторые законодательные акты приняли депутаты республиканского госсобрания на апрельском пленарном заседании.

«На 50% снижен транспортный налог для многодетных семей на автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил. Льготу может получить один из родителей или усыновитель на одно транспортное средство. Напомню, что за менее мощные автомобили — до 150 лошадиных сил — многодетные семьи транспортный налог не платят», — сказал председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Отмечается, что для собственников автомашин на газе льгота по транспортному налогу продлевается на три года и будет действовать по 2023 год. Владельцы таких автомобилей будут платить 50% суммы транспортного налога.

Сообщается, что закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 50% суммы транспортного налога в Башкирии будут платить физ. лица — собственники автомашин на газе, предприятия, владеющие грузовиками на газе, а также предприятия, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа на регулярной основе автобусами на газе.