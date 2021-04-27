Джакарта, , 08:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил военных, спасателей, а также дружественные страны за их помощь в поисках затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии. Об этом глава государства написал в своём аккаунте в Twitter.

«Спасибо вооруженным силам, полиции, спасателям, агентству по оценке и применению технологий и национальному комитету по безопасности на транспорте, а также дружественным странам за их упорный труд и помощь в поисках подводной лодки Nanggala-402 в течение последних нескольких дней», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Сингапур, Малайзия, Россия, США, Австралия и Индия предложили Индонезии помощь в поисках затонувшей подлодки.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии пытаются эвакуировать подводную лодку Nanggala-402, затонувшую в Балийском море.

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