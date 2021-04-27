Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии создали рабочую группу, которая займётся организацией речных туристических маршрутов по Волге на судах «Валдай». Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Рабочая группа создана «в целях развития внутреннего туризма, увеличения пассажирских перевозок и туристских маршрутов». Она будет заниматься организацией маршрутов с использованием судов «Валдай 45Р».

В состав рабочей группы вошли 12 человек, её возглавил вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов. Также в неё включены представители минтранса Чувашии и администрации Чебоксар, сити-менеджеры Козловского и Марпосадского районов, руководитель автономного учреждения «Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики» и представители акционерного общества «Чебоксарский речной порт».

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на минэкономразвития Чувашии.

Напомним, глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки в Козловку отмечал, в городе начнётся строительство причальной стенки, что позволит активизировать «речное судоходство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти заявляли о запуске в 2021 году речных пассажирских перевозок по маршруту Чебоксары — Казань. Курсировать по Волге будут скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р», которые вмещают 45 пассажиров и развивают скорость до 75 км/ч.

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