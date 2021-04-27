Вашингтон, , 08:53 — REGNUM В Соединенных Штатах министерство внутренней безопасности (МВБ) начало оценивать риски экстремистских взглядов в рядах своих сотрудников. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Алехандро Майоркас.

«По мере того, как мы работаем с целью обеспечения безопасности США, мы должны проявлять бдительность в усилиях по выявлению и пресечению внутреннего экстремизма как в обществе в целом, так и в нашей собственной организации», — говорится в заявлении.

Майоркас объявил о проведении внутренней проверки с целью устранения угрозы «внутреннего экстремизма».

Как сообщало ИА REGNUM, термин «внутренний экстремизм» возник в США в январе 2021 года после акций протеста сторонников экс-президента Трампа, возмущенных масштабными фальсификациями на президентских выборах.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Заявил, что на борьбу с внутренним терроризмом власти штатов и городские муниципалитеты получат $77 млн. Он объявил борьбу с внутренним терроризмом «национальным приоритетом».

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