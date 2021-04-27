Челябинск, , 08:53 — REGNUM В Челябинске группа нелегальных банкиров отдана под суд. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Членам группы вменили осуществление банковской деятельности без регистрации и разрешения, а также образование юридического лица через подставных лиц и представление в налоговый регистрирующий орган данных, которые повлекли включение сведений о подставных лицах в единый государственный реестр юридических лиц.

Следователи считают, что в 2016 — 2018 годах один из участников группы выдавал наличные деньги с удержанием не менее 5% от перечисленных «клиентами» сумм, осуществляя таким образом кассовое обслуживание. А другие искали лиц, готовых стать номинальными директорами.

Обвиняемые признали свою вину частично. Суда они ждут под подпиской о невыезде. Имущество обвиняемых арестовано. Дело будет рассматривать Тракторозаводский райсуд.